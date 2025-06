Nicola Peltz und Brooklyn Beckham trotzen Krisengerüchten

Nicola Peltz (30) und Brooklyn Peltz-Beckham (26) feiern den fünften Jahrestag ihrer Verlobung und zeigen sich verliebt wie eh und je. Auf Instagram teilte Brooklyn ein Foto, auf dem er seiner Frau liebevoll einen Kuss auf den Hals gibt, während Nicola vor der Kamera posiert. Dazu schrieb er voller Emotionen: "Es ist fünf Jahre her, dass ich diese wunderschöne Frau gefragt habe, ob sie mich heiraten will – die beste Entscheidung meines Lebens. Ich liebe dich so sehr." Trotz der romantischen Botschaft und zahlreicher positiver Kommentare hagelte es auch kritische Bemerkungen von Nutzern, die Nicolas Körperhaltung hinterfragten und ihre Zuneigung infrage stellten.

Ein Insider betonte gegenüber dem Magazin Mirror jedoch, dass die Ehe der beiden "solide" sei und solche Schlussfolgerungen aus Social-Media-Posts jeglicher Grundlage entbehrten. Die Gerüchte, Nicola würde Brooklyn nicht lieben, entkräftete die Quelle mit Nachdruck. Viele Freunde und Fans stellten sich ebenfalls hinter das Paar und lobten ihre vermeintlich starke Beziehung. Immer wieder wird jedoch unterschwellig behauptet, dass Brooklyn in der Ehe "gefangen" sei und Nicola von ihren finanziellen Privilegien durch ihre wohlhabenden Eltern profitiere. Dabei sei sie laut derselben Quelle keinesfalls "verwöhnt". Ihre Wohltätigkeitsarbeit, wie etwa ihre Spendenaufrufe für die Ukraine und ihr Engagement für ihren Hunderettungsverein, würden das Gegenteil beweisen.

Die Beziehung zu Brooklyns Eltern, David (50) und Victoria Beckham (51), bleibt ebenso ein Gesprächsthema. In der Vergangenheit gab es Berichte über Spannungen zwischen den Familien, insbesondere im Hinblick auf finanzielle Angelegenheiten. Während Nicola sich durch ihre Karriere als Schauspielerin und Produzentin etabliert hat, wird offenbar spekuliert, dass ihre milliardenschweren Eltern einen großen Beitrag zur luxuriösen Lebensweise des jungen Paares leisten. Ungeachtet dessen scheinen Brooklyn und Nicola ihre Liebe sowie ihren neuen Lebensabschnitt in Los Angeles in vollen Zügen zu genießen.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham, Juni 2025

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Oktober 2022

Getty Images Brookly und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2025