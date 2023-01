Penis-Zeugnisse: Gina-Lisa Lohfink wird jetzt zur Lehrerin

Schlägt Gina-Lisa Lohfink (36) einen neuen beruflichen Weg ein? Für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist das Thema Sexualität alles andere als ein Tabu. Sie selbst zeigt auch gerne, was sie hat. So hat die Blondine beispielsweise schon in Sextapes mit Micaela Schäfer (39) mitgewirkt. Nun will sie auch Männern zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen. Gina verrät jetzt: Sie wird als selbst ernannte Lehrerin "Dr. Gina Love" auf der Plattform Only Fans das beste Stück von Männern bewerten!

Gegenüber Bild plaudert die 36-Jährige nun aus: Das Prinzip sei einfach. Gina bekomme von Männern gegen etwas Geld Penis-Bilder geschickt. Die bewertet die Beauty dann und stellt den Besitzern ein Zeugnis aus. "Ich nehme kein Blatt mehr vor den Mund. Und ich will Männern, die unter einem kleinen Penis leiden, mehr Selbstwert vermitteln", erklärt der Reality-Star sein Vorhaben.

In der Doku "OnlyFans Uncovered" hatte die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin verraten, dass sie anscheinend selbst viele Beauty-Operationen gebraucht habe, um selbstbewusst zu werden. "Ich habe mich jahrelang versteckt [...] Ich habe mich und meinen Körper versteckt", erzählte sie. Heute akzeptiere sie sich aber. "Es ist wirklich viel Geld reingesteckt worden und da bin ich auch ganz schön stolz drauf", sei Gina heute happy.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, 2022

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im Januar 2023

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im Juli 2021

