Gleiches Tattoo: Ist das etwa Gina-Lisa Lohfinks neue Liebe?

Könnte das vielleicht die neue Liebe von Gina-Lisa Lohfink (37) sein? Das Realitysternchen teilte erst vor kurzem einen süßen Beitrag mit ihrer Community. Auf Instagram postete die Blondine ein Bild, auf dem sie sich händchenhaltend im Wasser präsentiert. In einem Interview mit Bild bestätigte der Realitystar die Romanze daraufhin: "Ja, es stimmt, ich bin verknallt. Es geht schon länger und es ist ein echtes Gefühl." Bisher kann nur spekuliert werden, wer die unbekannte Person an Ginas Seite ist. Doch ein entscheidendes Detail könnte nun mehr Aufschluss auf das Herzblatt der 37-Jährigen geben – nämlich das prägnante Tattoo an der Hand von Ginas Flamme!

Wenn man das Social-Media-Profil der Reality-TV-Bekanntheit genauer unter die Lupe nimmt, wird man schnell fündig. In ihrer Gefolgt-Liste befindet sich eine Person, die eben dieses Tattoo vom Liebes-Posting der Blondine auch trägt: nämlich La Missy. Weder sie noch Gina haben diese Informationen bisher bestätigt. Somit bleibt es ungewiss, ob La Missy die neue Romanze der Blondine sein könnte oder ob es sich bei dem Tattoo lediglich um einen Zufall handelt...

Allerdings gibt es noch weitere Hinweise, die den Verdacht verschärfen könnten. So posten sowohl Gina als auch La Missy in ihren Storys Schnappschüsse aus einer ähnlich aussehenden Umgebung im Netz. Ginas scheinbar neue Liebe postet zudem ein Video aus dem Bett mit einer Frau. Zwar ist nicht erkennbar, um wen es sich handelt, doch die langen rosa Nägel und etlichen Tattoos am Körper könnten auf die Blondine schließen lassen.

Instagram / lamissy_official La Missy, vermeintliche neue Liebe von Gina-Lisa Lohfink

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im März 2024

Denkt ihr, La Missy könnte tatsächlich Ginas neue Flamme sein?



