Nach geplatzter TV-Hochzeit: Gina-Lisa Lohfink ist verliebt!

Ist sie damit etwa vom Markt? In Sachen Liebe hatte Gina-Lisa Lohfink (37) bislang nur wenig Glück. Zuletzt versuchte die TV-Bekanntheit, ihren passenden Deckel im Rahmen ihrer eigenen Kuppelshow "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" zu finden – leider vergebens. Im großen Finale konnte weder Kevin Platzer (25) alias Flocke noch Stephie Stark (28) ihr Herz erobern. Doch nun scheint es für die Blondine endlich geklappt zu haben: Gina-Lisa ist vergeben!

Die erfreulichen Neuigkeiten macht die 37-Jährige mit einem Schnappschuss auf Instagram öffentlich. Darauf präsentiert sie sich nämlich händchenhaltend im Wasser und verweist dabei auf den Liebessong "Real Love" von Mary Jane Blige. Wer der oder die Glückliche an ihrer Seite ist, will Gina-Lisa aber offenbar erstmal für sich behalten...

Im Interview mit Bild verrät die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidaten zumindest ein paar Details zu ihrer neuen Romanze. "Ja, es stimmt, ich bin verknallt. Es geht schon länger und es ist ein echtes Gefühl", schwärmt Gina-Lisa und fügt hinzu: "Aber ich will meine Liebe noch ein bisschen beschützen. Mehr will ich dazu nicht sagen."

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im März 2024

Seven.One / Boris Breuer Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

