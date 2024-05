Anya Taylor-Joy präsentiert Stachel-Outfit bei Filmpremiere!

Anya Taylor-Joy (28) ist für ihre extravaganten Red-Carpet-Looks bekannt. Bei der Premiere von "Furiosa: A Mad Max Saga" in Australien zeigt sich die Schauspielerin in einem sehr besonderen Look. Sie trägt ein durchsichtiges Minikleid, das mit schimmernden Edelsteinen besetzt ist. Daran befestigt sind goldene Pfeile, die einen gefährlichen Eindruck machen. Außerdem gehört zu dem ungewöhnlichen Outfit noch ein Kopfschmuck, aus dem ebenfalls in alle Richtungen Stachel herausragen. Laut People handelt es sich bei dem Kleid um ein echtes Sammlerstück von Paco Rabanne (90). Es soll aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion von 1996 stammen.

Das ausladende Kleid sorgt auf dem roten Teppich für ein paar Schwierigkeiten. Neben Anya spielt Chris Hemsworth (40) eine der Hauptrollen in dem neuen Actionfilm. Wegen der langen Pfeile können die beiden allerdings nicht miteinander posieren. Auf einem Foto hat der Australier seinen Arm um die Das Damengambit-Darstellerin gelegt. Dabei muss er aber gut einen halben Meter Sicherheitsabstand zu seiner Schauspielkollegin wahren, um nicht von den Stacheln gepikst zu werden. Die seltsame Pose scheint die beiden Hollywoodstars selbst zum Lachen zu bringen, denn sie schauen ziemlich amüsiert in die Kameras.

Die Premiere in Australien ist für Chris ein Heimspiel. Der Thor-Star brachte deshalb zum Event in Sydney gleich seine ganze Familie mit. Gemeinsam mit seiner Frau Elsa Pataky (47) und seinen Söhnen Sasha (10) und Tristan (10) strahlte er auf dem roten Teppich. Auch seine Eltern Craig und Leonie Hemsworth begleiteten ihren Sohn zur Feier des Tages. Für seine Kinder dürfte der Film ein seltsamer Anblick gewesen sein. Ihr Papa spielt nämlich im fünften Teil der "Mad Max"-Reihe den Bösewicht Dr. Dementus, der die Titelfigur Furiosa, verkörpert von Anya, entführt.

Getty Images Chris Hemsworth und Anya Taylor-Joy bei der Premiere von "Furiosa: A Mad Max Saga"

Getty Images Chris Hemsworth mit seinen Söhnen Sasha und Tristan und Ehefrau Elsa Pataky

