Diese Stars gratulieren HealthyMandy zur Geburt ihres Sohnes

HealthyMandy und FitnessOskar haben allen Grund zur Freude: Gestern sind die Fitness-Influencer wieder Eltern geworden. Zur Geburt ihres kleinen Sohnes, dessen Namen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, gratulieren auch zahlreiche Promis. "Glückwunsch und nur das Beste", wünscht Stefano Zarrella (33) unter dem neuesten Instagram-Beitrag des Paares. Auch Christin Kaeber (35) hinterlässt ein paar liebe Worte: "Endlich! Ich freue mich wahnsinnig mit euch. Ihr habt nur das Beste verdient. Unsere herzlichsten Glückwünsche für eure süße sowie liebevolle Familie. Habt eine wundervolle und magische erste Zeit." Neu-Mama Anna Adamyan (28) kommentiert: "Alles Liebste der Welt für euch."

Wenige Stunden zuvor teilte das Paar niedliche Schnappschüsse im Netz und verkündete damit die Geburt ihres kleinen Wunders. "Hallo, kleiner Schatz. Schön, dass du da bist. Mama und Papa werden dich für immer beschützen!", schrieben Mandy und Oskar zu einem Foto, auf dem ihre Hände neben ihrem Sohn zu sehen sind. Weitere Details zur Entbindung wollten die zwei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten.

Für Mandy und Oskar ist das bereits der zweite Nachwuchs. Ihr Sohn Rio litt am IPEX-Syndrom und starb im Dezember 2022 an den Folgen seiner Krankheit. Um die Autoimmunerkrankung nicht weiterzuvererben, entschied sich das Paar für eine Kinderwunschbehandlung. Kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes holte Mandy die Vergangenheit ein. "Ich empfinde aktuell so viele Emotionen. In Gedanken an meinen kleinen Engel Rio wird mein Herz jeden Tag aufs neue rausgerissen. Wenn ich an den Moment denke, ganz bald unser Regenbogenbaby im Arm zu halten, merke ich immer wieder, wie nah Freude und Trauer beieinander sind", gab sie im Netz zu.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und ihr neugeborenes Baby

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy, Influencer

