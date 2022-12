Viel Geld investiert: Gina-Lisa Lohfink stolz auf ihren Body

Gina-Lisa Lohfink (36) ist happy mit ihrem operierten Körper. Die TV-Bekanntheit hat sich seit ihrer Teilnahme an Germany's next Topmodel im Jahr 2008 ganz schön verändert. Erst kürzlich ließ sie sich ihren Po mit einem Lifting auffrischen. Auch bei den Lippen und Brüsten der Beauty wurde nachgeholfen. In einer neuen Doku stellt Gina klar, dass sie mega überzeugt von ihrem gemachten Look ist.

Bei "OnlyFans Uncovered" spricht die 36-Jährige offen über ihre Beauty-Eingriffe. "Ich hab mich jahrelang versteckt. [...] Ich habe mich und meinen Körper versteckt", erinnert sich die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin. Damit sei jetzt allerdings Schluss. "Der war teuer, den muss man zeigen", stellt sie lachend fest. "Also, wie viel Geld steckt in diesem Körper drin? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Aber es ist wirklich viel reingesteckt worden und da bin ich auch ganz schön stolz drauf", räumt Gina ein.

Erst Anfang dieses Jahres ließ die Reality-TV-Bekanntheit ihre Po-Vergrößerung nachbessern. "Das Ergebnis ihrer Behandlung wurde kontrolliert und an der ein oder anderen Stelle noch etwas nachgefüllt, um das bereits gute Ergebnis noch weiter zu optimieren", schilderte Gina-Lisas Arzt gegenüber Promiflash.

Getty Images Gina-Lisa Lohfink im Jahr 2008 in Berlin

RTL / Christoph Wehrer Gina-Lisa Lohfink, 2022

DiaMond Aesthetics Gina-Lisa Lohfink nach ihrem BBL, 2022

