Priscilla Presley half ihrem Sohn bei seinem Drogenproblem!

Sie war die Frau des King of Rock 'n' Roll: Priscilla Presley (78) und Elvis Presley (✝42) waren sechs Jahre lang verheiratet. Nach ihrer Scheidung lernte die Schauspielerin Marco Garibaldi kennen, mit dem sie 1987 einen gemeinsamen Sohn Navarone Garibaldi (37) bekommen hat. Gegenüber Entertainment Tonight erzählt dieser nun von seinem jahrzehntelangen Drogenproblem und wie ihm seine Mutter geholfen hat, von den Drogen loszukommen: "Wenn ich Hilfe brauchte, um ins Bad zu krabbeln, half sie mir. Sie war die ganze Zeit über großartig."

Seit Navarone auf der Highschool war, nahm er Drogen. Er entwickelte eine starke Heroinabhängigkeit, bei der er bis zu 40 Mal am Tag das Opiat konsumierte. 2015 habe sich der Schauspieler schließlich in Reha begeben: "Ein Entzug ist eine große Belastung für den Körper, und es wurde unerträglich und kaum auszuhalten." Dort sei bei einem Drogentest festgestellt worden, dass sein eigentliches Heroin in Wahrheit Fentanyl war. Weiter erzählt der 37-Jährige: "Ich habe versucht, meiner Mutter zu verheimlichen, was ich durchmachte, aber nach einer Woche rief ich sie an."

Tatsächlich ist Navarone nicht das einzige Familienmitglied mit einem Suchtproblem. Auch seine 2023 verstorbene Halbschwester Lisa Marie Presley (✝54) war drogenabhängig. Im Interview mit Entertainment Tonight berichtet der Musiker: "Es war nie so, dass wir es zusammen gemacht haben – wir haben immer alles getrennt gemacht. Aber wir haben nicht einmal bemerkt, dass wir beide zur gleichen Zeit mit der gleichen Sache zu kämpfen hatten." In dem Buch "United States Of Opioids: A Prescription For Liberating A Nation In Pain" sprach die einzige Tochter von Elvis Presley über ihre Opioidsucht, die sich nach der Geburt ihrer Kinder im Jahr 2008 entwickelt hatte.

Getty Images Priscilla Presley im Jahr 2006

Getty Images Lisa Marie Presley im Oktober 2013

