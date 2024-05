Fans fordern Kim Virginias Reality-Aus: Was sagt sie dazu?

Kim Virginia Hartung (28) polarisiert im Reality-TV wie niemand sonst! Nachdem sie Max Bornmann bei Prominent getrennt eine Ohrfeige gegeben hatte, forderten viele Fans ihr TV-Aus. Im Promiflash-Interview verrät Kim, was sie davon hält: "Die Leute wollten mich schon canceln, als ich nur meine Vorstellung gegeben habe. Ich glaube auch, dass ich die Menschen triggere – mit meinem Aussehen, mit meiner Redensart und dass ich mir auch nichts gefallen lasse, und das ist auch schon so, ohne dass irgendwas passiert." Die Stimmen der Kritiker seien der Beauty egal, schließlich habe sie ihre Community im Rücken.

"Die waren wirklich für mich da und waren wirklich alle so auf meiner Seite und haben auch gesagt, dass das eigentlich nicht sein kann, dass ich gehen muss, wenn Max da bleibt. Also entweder gehen beide oder beide bleiben, aber ansonsten ist das einfach große Scheiße, was da passiert ist", erzählt Kim im Gespräch mit Promiflash. Für ihr Verhalten bei "Prominent getrennt" habe die Influencerin nach eigenen Aussagen viel Zuspruch bekommen.

Das sehen einige Personen jedoch ganz anders. Nach der Handgreiflichkeit brachten einige Fans unter einem offiziellen Instagram-Beitrag der Show ihr Unverständnis zum Ausdruck. "Dieser Person sollte keine Plattform mehr gegeben werden!", ärgerte sich ein Nutzer. Das sah auch Julian Stoeckel (37) so: "Es muss endlich Schluss sein, dass die Produktionen und Sender pausenlos solche Leute buchen! Sie überschreitet Grenzen und glaubt, dass sie ein Superstar ist! Aber solche Leute haben keinen Platz im Showbusiness verdient."

