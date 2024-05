Ann-Kathrin Bendixen weiter: Was sagen "Let's Dance"-Fans?

Ann-Kathrin Bendixen war eigentlich schon raus bei Let's Dance. Da Tony Bauer (28) aber aus gesundheitlichen Gründen das Handtuch werfen musste, durfte die Influencerin, die ihren Fans als "Affe auf Bike" bekannt ist, nachrücken. In der neunten Folge konnte Ann-Kathrin wieder beweisen, was tänzerisch in ihr steckt und schaffte es sogar in die nächste Runde! Doch wie finden das die Fans? "Das kann ja wohl nicht mit rechten Dingen zugehen. Wenn das Paar mit den meisten Anrufen sechs Punkte erhält, hätten Affe und Valentin (37) immer noch weniger Punkte als Lulu gehabt", ärgert sich ein Nutzer und einem aktuellen Promiflash-Beitrag auf Instagram. "Fair wäre es gewesen, wenn keiner nachrückt und dafür keiner rausfliegt", findet ein weiterer Fan.

Am Freitagabend mussten Lulu und Massimo Sinató (43) die Tanzshow verlassen. Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand 4. Mai 2024, 09:41 Uhr] geht hervor, dass 747 von insgesamt 1390 Lesern der Meinung sind, dass es in der neunten Folge deutlich schlechtere Paare gegeben hat. Damit sind 53,7 Prozent der Fans nicht damit einverstanden, dass Lulu und Massimo ihre Koffer packen mussten. 643 Leser, also 46,3 Prozent, finden hingegen, dass die Sängerin verdient ausgeschieden ist.

Lulu und Tanzpartner Massimo bekamen für ihren Magic-Moment-Tanz 24 Punkte von der Jury. Im "Let's Dance"-Duell mussten sich die beiden gegen Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (36) beweisen – dafür bekamen sie noch mal 26 Punkte. Am Ende reichte es aber nicht, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Getty Images Massimo Sinató und Lulu Lewe

RTL / Arya Shirazi Lulu, Sängerin

