Zu schwach: Heinz Hoenigs Herz-OP musste verschoben werden

Am Freitag wurde bekannt, dass Heinz Hoenig (72) in einem Berliner Krankenhaus auf der Intensivstation liegt und um sein Leben kämpfen soll. Dort wartet der Schauspieler auf eine lebensrettende Herz-OP, die eigentlich noch am selben Tag durchgeführt werden sollte. Nun gibt es neue Informationen zu Heinz' Gesundheitszustand: Wie Bild berichtet, soll der "Das Boot"-Darsteller im Koma liegen und zu schwach für den geplanten Eingriff sein.

Heinz' Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig leide sehr unter der momentanen Situation. "Mein Mann befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Ich habe noch nie so große Angst in meinem Leben gehabt, wie jetzt. Ich weiß nur, ich will meinen Mann nicht verlieren", klagt Annika im RTL-Interview und fügt hinzu: "Ich weiß, dass Heinz leben will. Es gibt nichts, was er mehr will, als leben! Er ist sehr stark. Und ich weiß, dass er für uns kämpft."

Annika und Heinz hatten 2019 geheiratet. Nur ein Jahr später erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Im Oktober 2022 machte ihr zweiter Nachwuchs das Familienglück der beiden perfekt. Anfang des Jahres schwärmte der 72-Jährige im Dschungelcamp von der Liebe zu seiner Familie. Das Abenteuer im australischen Urwald musste Heinz jedoch am zwölften Tag aus gesundheitlichen Gründen abbrechen.

Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika

Heinz Hoenig, Schauspieler

