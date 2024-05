Süßes Video: Paris Hilton teilt Töchterchen London im Netz!

Erst vergangenen Monat teilte Paris Hilton (43) das erste Mal ihre kleine Tochter London mit der Öffentlichkeit. Lange hatte sie ihre Fans zappeln lassen, die nichts sehnlicher erwarteten, als das jüngste Familienmitglied endlich sehen zu können. Nun bekommen ihre Follower mehr als genug von dem zuckersüßen Promispross. Auf Social Media teilt die Hotelerbin allerhand Videos und Fotos des kleinen Mädchens. So auch auf TikTok: Auf dem neusten Clip liegt die kleine London auf dem Rücken und schaut in die Kamera. Ihre stolze Mama schreibt zu dem Beitrag: "Mein kleiner süßer Liebling London."

Paris' Fans sind von Londons Anblick ganz aus dem Häuschen! "Sie ist so wunderschön und schon so groß geworden. Hallo, kleine London", kommentiert ein Nutzer. "Die Süßeste! Das glücklichste Baby, weil es dich als Mutter hat", schreibt ein weiterer. Viele drücken ihre Freude über das Video in Form von Herz-Emojis aus. Ein Follower kommentiert, dass er finde, Paris' habe sich total ins Positive verändert und es sei großartig, wie erwachsen sie geworden sei.

Das It-Girl ist aber nicht nur Mutter von London, sondern auch die des kleinen Phoenix (1). Beide Kinder erblickten durch die Hilfe einer Leihmutter das Licht der Welt. Im Podcast "I Am Paris" gestand sie allerdings, dass ihre Tochter überhaupt nicht wie die Mama aussehe, sondern wie ein ganz anderes Familienmitglied. "Wenn ich mir meine Babyfotos anschaue, ist Phoenix mein Zwilling und die kleine London sieht aus wie Nicky. Es ist so süß, all diese Fotos miteinander zu vergleichen", plauderte Paris aus.

Anzeige Anzeige

TikTok / parishilton London Marilyn Hilton Reum, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris und Nicky Hilton

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Foto von Paris' Tochter? Superniedlich! Ich finde, Kinder gehören nicht ins Netz. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de