Marion Mitterhammer feiert ersten Geburtstag ohne ihren Mann

Marion Mitterhammer (60) feiert am Freitag ihren 60. Geburtstag, doch dieser besondere Tag ist für die Schauspielerin von einer tiefen Trauer überschattet. Nach 14 Jahren Ehe verstarb ihr Mann Hans-Günther Bücking, ein renommierter TV-Regisseur, im April nach langer, schwerer Krankheit. Die ursprünglich geplante Heißluftballonfahrt zu ihrem runden Ehrentag wird nun nicht mehr stattfinden. Stattdessen sucht Marion an ihrem ersten Geburtstag ohne ihren geliebten Partner Trost und Ruhe, wie sie im Gespräch mit Bild verrät.

In dem Interview mit der Boulevardzeitung schwelgt die Tatort-Bekanntheit in schönen Erinnerungen an ihre vergangenen Geburtstage. Sie berichtet von festen Ritualen, auf die ihr Mann großen Wert legte. Mit Kuchen, Kerzen und Blumen wurde jeder Geburtstag ausgiebig zelebriert. "Die letzten Jahre waren sehr erfüllt", betont Marion. In diesem Jahr haben sich nun jedoch die Umstände verändert: "Jetzt fühlt sich dieser Tag wie ein Abschließen an. Und wie ein Neuanfang."

Der Verlust ihres Mannes hat Marion tief geprägt, ihre Sicht auf das Leben und die Vergänglichkeit nachhaltig verändert. Sie beschreibt die letzten Jahre als intensiv und spricht davon, wie sie ihn beim Sterben begleitete – ein Erlebnis, das sie als schwierig, aber gleichzeitig als wertvolles Geschenk bezeichnet. Trotz der schmerzlichen Erfahrungen habe sie ihren Lebensmut nicht verloren. "Man kann das Leben nur rückwärts begreifen – aber man muss es vorwärts leben", erklärt sie willensstark. Ihr Weg, mit der Trauer umzugehen, ist geprägt von Rückzug und Selbstfindung, doch in ihrer neuen Lebenssituation findet sie auch Kraft und neuen Halt.

Imago Marion Mitterhammer, Schauspielerin

Imago Marion Mitterhammer im April 2022

Getty Images Marion Mitterhammer im Februar 2011