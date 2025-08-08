So lernten sich Sido und Ex-Partnerin Georgina Stumpf kennen

Georgina Stumpf, Social-Media-Star und ehemalige Partnerin des Rappers Sido (44), hat kürzlich in der Talkshow "deep und deutlich" über die Anfänge ihrer Beziehung mit dem Musiker gesprochen. Die beiden lernten sich über Georginas Livestream kennen, in den sich Sido eingeschaltet hatte. "Willst du nicht vorbeikommen? Ich mache Rouladen", habe er ihr geschrieben. Angestachelt von ihren Fans habe sie den Stream beendet und sei tatsächlich zu ihm gegangen. Dort habe er wie versprochen Rouladen für sie gekocht, und das Treffen sei der Beginn vieler weiterer gewesen, bis sich zwischen ihnen schließlich Liebe entwickelte.

Die Beziehung der beiden nahm jedoch eine dunkle Wendung. Georgina sprach offen über die toxische Dynamik, die ihre Verbindung prägte. Es ging so weit, dass sie den Zugang zu harten Drogen fand. Laut Georgina begleitete Kokain sie eine Zeit lang nahezu täglich, wodurch das private Leben der beiden zunehmend belastet wurde. Am Ende führte die schwierige Beziehung nicht nur zur Trennung vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes, sondern hinterließ tiefe Spuren in Georginas Leben.

Georginas Geschichte ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie glamouröse äußere Fassade und Realität oft nicht übereinstimmen. Zu Beginn ihrer Karriere wurde sie als fröhliche und energiegeladene Influencerin bekannt, die ihrer Community Einblicke in ihren Alltag bot. Doch hinter der sozialen Maske verbarg sich ein Kampf mit ihren persönlichen Dämonen. Der Schritt, in einer öffentlichen Plattform über die Höhen und Tiefen dieser Beziehung zu sprechen, ist ein mutiger Akt, der auch zeigt, wie schwierig es ist, das eigene Leben wieder in den Griff zu bekommen, wenn man einmal in eine Abwärtsspirale gerät.

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im Juli 2025

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf, Social-Media-Star

ActionPress / Kolbert-Press Rapper Sido im Oktober 2024