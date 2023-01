"Bohemian Rhapsody"-Musikvideoregisseur Bruce Gowers ist tot

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt! Bruce Gowers machte sich bereits in den späten 70ern als Filmregisseur einen Namen. Doch auch als Macher von diversen Musikvideos erlangte der Brite große Bekanntheit. So produzierte er beispielsweise für Prince (✝57) oder auch Queen Clips zu ihren Liedern. Sein bekanntestes Werk dürfte aber das Video zu dem Hit "Bohemian Rhapsody" gewesen sein. Nun ist Bruce mit 82 Jahren verstorben!

Wie unter anderem Deadline berichtete, starb Bruce bereits am Sonntag. Zuvor hatte der Regisseur an einer Atemwegsinfektion gelitten – an dieser soll er letztlich auch verstorben sein. Ihm zu Ehren sei aktuell ein Gedenkgottesdienst in Planung. Der 82-Jährige hinterlässt neben seiner Frau, einen Sohn und eine Tochter sowie ein Enkelkind.

Für seine Arbeit war Bruce zu seinen Lebzeiten mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Unter anderem gewann er einen Emmy sowie einen Grammy. Auch bei Michael Jacksons (✝50) Musikvideo zu seinem Song "She's Out Of My Life" hatte er Regie geführt. Für Künstler wie die Rolling Stones und auch Fleetwood Mac hatte er ebenfalls hinter der Kamera gesessen.

Bruce Gowers, Regisseur

Getty Images Bruce Gowers, 2009

Getty Images Bruce Gowers, 2009 bei den Emmys

