Jenny Frankhauser sicher: Lucas bekommt noch mehr Sendezeit!

Lucas Cordalis (55) kämpft im Moment im Dschungelcamp um den Sieg – doch davon bekamen die Zuschauer in den ersten Tagen nur wenig mit! Anstelle des deutschen Musikers standen bisher nämlich vor allem die anderen Camp-Bewohner rund um Tessa Bergmeier (33), Verena Kerth (41), Jana Pallaske (43) und Gigi Birofio im Fokus. Doch die Halbschwester seiner Frau Daniela Katzenberger (36) ist sich sicher, dass sich das bald ändern wird: Jenny Frankhauser (30) ist zuversichtlich, dass Lucas im Laufe der Staffel noch mehr Sendezeit bekommt!

"Man wird ihn noch sehen – spätestens, wenn er Prüfungen machen und sich beweisen darf!", betont Jenny jetzt in ihrer Instagram-Story und verdeutlicht: "Ich bin mir sicher!" Im Moment plage Lucas ihrer Meinung nach die Langeweile, denn er mache nichts anderes als zu helfen und das Team zu motivieren. "Streit ist da unterhaltsamer, deshalb sieht man noch nicht viel von Lucas – aber wartet ab", erklärt die Influencerin.

In Sachen Dschungelcamp ist Jenny eine Expertin – die Tochter von Iris Klein (55) hat in der Vergangenheit nämlich bereits selbst an dem berühmt-berüchtigten TV-Format teilgenommen! Im Jahr 2018 hatte sie unter anderem gemeinsam mit Daniele Negroni (27) und Tina York (68) am Lagerfeuer gesessen und die Staffel sogar als Dschungelkönigin verlassen.

