Daniela Katzenberger ist überzeugt von ihrem Erziehungsstil

Daniela Katzenberger (38) und ihre Tochter Sophia Cordalis (9) sorgen erneut für Gesprächsstoff. Seit ihrer Geburt steht die mittlerweile neunjährige Tochter des Reality-TV-Stars im Rampenlicht, doch besonders ihre Vorliebe für Beauty-Produkte und Make-up spaltet die Gemüter. Sophia, die bereits deutlich ihre Medienkarriere anstrebt, wird von ihrer Mutter, die mittlerweile eine "Let's Dance"-Teilnahme in Erwägung zieht, in ihrer Leidenschaft bestärkt. Daniela verteidigt die Vorlieben ihrer Tochter und erklärt: "Ich kann ihr ja nix verbieten, was ich selber mache." Die öffentliche Diskussion um Sophias Begeisterung für Kosmetik wird auch in der neuen Staffel der VOX-Doku über die Katzenberger-Cordalis-Familie thematisiert, die heute, am 6. Juni, anläuft.

Während Daniela von Kritikern oft mit Vorwürfen konfrontiert wird, zeigt sie sich stolz darauf, wie sie ihrer Tochter Werte vermittelt. "Mein Kind wird nie rauchen, dafür hat sie ein Tages-Make-Up wie Olivia Jones (55)", betont sie. Zu sehen sein wird dies unter anderem in der Ausstrahlung ihres 38. Geburtstags in der neuen Staffel, bei der sich Mutter und Tochter gemeinsam für die große Feier auf Mallorca herausputzen. Daniela betont allerdings, dass Sophia zu nichts gezwungen wird und abseits der Öffentlichkeit ein normales Kinderleben führt. Selbstbewusst sagt sie über ihre Erziehung: "Ich finde, ich gebe meinem Kind super Werte mit." Auch wenn das gemeinsame Hobby der beiden regelmäßig polarisiert, ist Daniela überzeugt davon, ihrer Tochter ein gesundes Verhältnis zwischen Glamour und Normalität zu bieten.

Hinter den Kulissen bemüht sich die Familie, eine Balance zwischen öffentlichem Leben und Privatsphäre zu wahren. Sophia, das einzige Kind von Daniela und ihrem Ehemann Lucas Cordalis (57), wächst abseits der Kameras unter den Bedingungen eines eher typischen Kinderalltags auf Mallorca auf. Daniela legt großen Wert auf diese Mischung, auch wenn die Öffentlichkeit oftmals andere Ansichten über ihren Erziehungsstil hat. Besonders stolz macht sie die enge Beziehung zu Sophia, die sich durch gemeinsame Interessen noch weiter vertieft hat. Entschlossen hält Daniela an ihrem Ansatz fest: "Jeder darf das machen, was ihn glücklich macht."

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia, August 2024

Anzeige Anzeige