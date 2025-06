Feiern Daniela Katzenberger und Lucas eine zweite Hochzeit?

Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (57) könnten schon bald erneut vor den Traualtar treten – und das in Las Vegas! Wie das Paar in der neuesten Folge seiner Doku-Serie "Daniela Katzenberger" verrät, möchten die beiden nach zehn Jahren Ehe ihr Eheversprechen erneuern. Das glamouröse Märchen von 2016 soll dieses Mal jedoch einem lockeren, typisch amerikanischen Ambiente weichen. "Jetzt heiraten wir mal richtig so, wie es zu uns passt", sagt die Kultblondine, woraufhin Lucas ergänzt: "Mit Burger, Jeans, T-Shirt, [...] und einem falschen Elvis (42)." Besonders wichtig ist den beiden, dass ihre Tochter Sophia (9), die damals noch ein Baby war, den besonderen Moment dieses Mal ganz bewusst miterleben kann.

Der geplante Termin in Las Vegas fällt mit einem Bodybuilding-Wettbewerb zusammen, an dem Daniela teilnehmen wird. Die Feierlichkeiten könnten jedoch von Danielas sportlichem Resultat beeinflusst werden, wie sie in der Folge preisgibt. Sollte ihr Auftritt beim Wettbewerb nicht wie erhofft verlaufen, könnte sich dies negativ auf ihre Stimmung auswirken: "Wenn der Wettkampf verkackt wird, ist die Laune dann erst mal fünf Wochen im Keller. Wenn ich beim Wettkampf nicht gut abschneide, weiß ich nicht, wie dann meine Laune ist. Weil ich nehme das schon persönlich."

Daniela und Lucas sind seit 2014 ein Paar und hatten 2016 eine große Märchenhochzeit mit Kutsche und jeder Menge Gäste. Doch die Idee einer ungezwungenen Feier in Las Vegas passt laut Daniela nun besser zu ihnen. Die beiden sind bekannt für ihre humorvolle und entspannte Art, die auch in ihrem Alltag oft zu sehen ist. Lucas unterstützt die Pläne seiner Frau stets und steht ihr sowohl in familiären als auch beruflichen Angelegenheiten zur Seite.

Anzeige Anzeige

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Tochter Sophia im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, 2024

Anzeige Anzeige