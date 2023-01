Mit 118 Jahren: Der älteste Mensch der Welt ist gestorben!

Sie überlebte vieles! Im Jahr 1904 war Lucile Randon geboren worden. Mit 19 Jahren begann sie sich für den Glauben zu begeistern – und ließ sich deswegen nur wenig später römisch-katholisch taufen. Jahre später trat Lucile dem Orden der Vinzentinerinnen bei – und trug seither den Namen Schwester André. Sie überlebte nicht nur zwei Weltkriege und die spanische Grippe, sondern auch die jüngste Pandemie. Nun ist Lucile mit 118 Jahren verstorben!

Die Oberschwester starb in der Nacht zu Dienstag in einem Seniorenpflegezentrum in Toulon, wie eine Sprecherin der Einrichtung gegenüber AFP bekannt gab. In dem Statement heißt es, Lucile sei friedlich eingeschlafen: "Es herrscht große Traurigkeit, aber sie wollte es, es war ihr Wunsch, zu ihrem geliebten Bruder zu gelangen. Für sie ist es eine Befreiung."

Schwester André wurde 118 Jahre und genau 340 Tage alt – seit April vergangenen Jahres galt sie als der älteste Mensch der Welt. Sie galt als warmherzig und humorvoll. In ihren letzten Lebensjahren hatte sie jedoch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und war auf einen Rollstuhl angewiesen.

