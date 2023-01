Jennifer Coolidge offenbart: War sie jemals verheiratet?

Die Geheimniskrämerei hat ein Ende! Jennifer Coolidge ist bekannt für ihre verführerischen und sehr freizügigen Rollen. Stifler's Mom aus der Kult-Komödie American Pie oder Paulette in "Natürlich blond!" aus dem Jahr 2001 zählen dabei zu den kultigsten. Doch im Gegensatz zu ihren Charakteren gab "The White Lotus"-Star – bis auf seltene Einblicke in ihr Sexleben – wenig Angaben über ihren Beziehungsstatus. Nach Gerüchten über eine heimliche Ehe bringt Jennifer etwas Licht ins Dunkel!

Bei der "Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team"-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, promotete die 61-Jährige den Film, der am 19. Januar in den deutschen Kinos erscheinen wird. Als auf die gute Chemie zwischen Jennifer und ihrem On-Screen-Ehemann Steve Coulter hingewiesen wurde, kam das persönliche Eheleben der Schauspielerin zur Sprache: "Ich war niemals verheiratet. Ich hatte nicht so viel Glück [wie Steve] und habe die Liebe meines Lebens gefunden."

Die Emmy-Gewinnerin konnte es sich nur so erklären, dass "Männer aus irgendeinem Grund keine witzigen Frauen mögen." Eher würden sie Frauen bevorzugen, die ein ernsteres Gemüt haben. Für Co-Star Steve steht jedenfalls fest, dass Jennifer "etwas Magisches an sich" hätte und viel Talent wie eine gewisse Einzigartigkeit besitze.

Getty Images Finch (Eddie Kaye) und Stiflers Mom (Jennifer Coolidge) in "American Pie"

Getty Images Jennifer Coolidge, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Coolidge, November 2021

