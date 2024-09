Setunfall: Meghann Fahy trat Jennifer Coolidge ins Gesicht

Meghann Fahy (34) und Jennifer Coolidge standen auch für die dritte Staffel von "The White Lotus" gemeinsam vor der Kamera. Bei ihrem Auftritt in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erinnert sich Meghann an einen etwas unangenehmen Vorfall während der Dreharbeiten. Es geschah während der Szene, in der Meghanns Figur Daphne die Leiche von Jennifers Figur Tanya im Meer findet. Meghanns Fuß sollte bei einer Unterwasseraufnahme Jennifers Körper streifen. "Sie trieb tatsächlich eine ganze Weile im Wasser. Und als wir die Szene drehten, habe ich ihr irgendwann ins Gesicht getreten", erinnert sich die "Sirens"-Darstellerin.

Meghann betont weiter, wie schlecht sie sich nach dem Missgeschick gefühlt habe. Im Anschluss an den versehentlichen Tritt sei Jennifer aus dem Wasser gekommen, woraufhin sich die "Ein neuer Sommer"-Darstellerin mit einem "Oh mein Gott, es tut mir so leid" sofort bei ihrem Co-Star entschuldigt habe. Glücklicherweise habe ihr die American Pie-Bekanntheit den ungewollten Zusammenstoß nicht allzu übel genommen. "Hey, Mann. Du musst es einfach durchziehen. Mach dir keine Sorgen um mich", gibt Meghann die professionelle Reaktion ihrer Schauspielkollegin wieder.

Die 34-Jährige ist seit der ersten Staffel ein fester Bestandteil des Casts von "The White Lotus". Am Set lernte die The Bold Type-Bekanntheit sogar ihren aktuellen Partner Leo Woodall (28) kennen. Bereits nach kurzer Zeit vermuteten die Fans der Serie, dass die beiden mehr als nur Co-Stars sind. Im vergangenen Februar setzten Meghann und Leo den Spekulationen schließlich ein Ende und machten ihre Beziehung mit einem Pärchenfoto auf Instagram offiziell.

Getty Images Meghann Fahy, Schauspielerin

BFA/ Action Press Meghann Fahy und Leo Woodall

