Mit 79: "Wall Street"-Regisseur Edward Pressman gestorben

Die Filmwelt trauert! Edward Pressman war ein preisgekrönter Regisseur und wurde mit Filmen wie "Wall Street", "The Crow", "Conan der Barbar" und vor allem mit "American Psycho" weltbekannt. Er wuchs in einer jüdischen Familie in New York City auf und entdeckte schnell seine Leidenschaft für die Regie. Er war bis zuletzt mit Annie McEncroe verheiratet. Nun wurde bekannt: Edward ist leider im Alter von 79 Jahren verstorben.

Wie The Wrap berichtet, starb er am 17. Januar in Los Angeles. Über die Todesursache ist bislang noch nicht viel bekannt. Er arbeitete mit vielen bekannten Regisseuren wie Oliver Stone, Abel Ferrara, Terrence Malick, John Milius, Mary Harron und Alex Proyas zusammen. Edwards Einfluss auf die Filmwelt zeigte sich unter anderem darin, dass er einer der ersten Regisseure war, der Comic-Bücher, Graphic Novels und Videospiele leinwandtauglich machte.

Er hinterlässt seine Frau Annie und seinen Sohn Sam. Dieser arbeitet für die Produktionsfirma seines Vaters schon seit einem Jahrzehnt und wird weiterhin Filme produzieren – zu Ehren seines Vaters.

Getty Images Edward Pressman, 2013

Getty Images Edward Pressman, Filmproduzent

Getty Images Edward Pressman, 2015

