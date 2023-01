Netflix bringt neue Datingshow mit alten Gesichtern heraus!

Der Streamingdienst Netflix hat sich bereits einen Namen in Sachen Datingshows gemacht. Insbesondere Liebe macht blind, "The Circle" und Finger weg! wurden zu großen internationalen Erfolgen. Letzteres soll sogar eine deutsche Version mit zahlreichen bekannten Influencern bekommen. Leider gingen nicht immer alle Teilnehmer mit ihrer großen Liebe nach Hause – doch die sollen nun eine zweite Chance bekommen. Netflix bringt nämlich eine neue Datingshow mit Singles aus vergangenen Formaten heraus!

"Im Spiel der Liebe haben sie ihre eigenen Regeln", teasert der Moderator Nick Lachey (49) die neue Show "Perfect Match" auf Netflix an. Mit dabei seien Singles unter anderem aus den beliebten Formaten "Liebe macht blind", "Finger weg!", "The Circle", The Mole und "Sexy Beasts". Das Konzept hebt sich jedoch erheblich von anderen Datingshows ab. Die Paare, die am besten zusammenpassen, dürfen "Kuppler" spielen. Damit sollen sie die Macht bekommen, andere Paare auseinanderzubringen oder die Teilnehmer mit anderen Singles auf Dates zu schicken, die sie selbst in die Villa einladen. Am Ende werde bloß ein Duo als Sieger hervorgehen.

Zu den Singles, die bei "Perfect Match" der Liebe eine weitere Chance geben wollen, gehören die "Finger weg!"-Stars Chase DeMoor, Chloe Veitch, Francesca Farago (29), Georgia Hassarati und Izzy Fairthorne. Aber auch Dom Gabriel aus "The Mole", Kariselle Snow aus "Sexy Beasts" und Zay Wilson aus "The Ultimatum" sind unter anderem Teil des Casts.

