Tragischer Unfall: Profifußballer Anton Walkes stirbt mit 25

Die Sportwelt trauert um Anton Walkes (✝25)! Der Brite entdeckte schon früh seine Leidenschaft für den Fußball. Im Alter von 16 Jahren startete er seine Profikarriere beim englischen Erstligisten Tottenham Hotspur. 2018 wechselte er nach Portsmouth – zwei Jahre später verschlug es ihn zu Atlanta United in die USA. Seit dem vergangenen Jahr steht er dort beim Charlotte FC unter Vertrag. Doch nun erreichen seine Fans traurige Neuigkeiten: Anton ist im Alter von nur 25 Jahren ums Leben gekommen.

Wie unter anderem The Sun berichtet, starb der Sportler heute Morgen bei einem Bootsunfall im Süden Floridas. Nähere Details zu dem tragischen Unglück sind nicht bekannt. Der Sportdirektor der FC Charlotte, Zoran Krneta, hat Antons Tod inzwischen jedoch bestätigt. In seinem Statement auf der offiziellen Twitter-Seite des Vereins heißt es: "Wir sind untröstlich über den Verlust von Anton Walkes, einem wahrhaft unglaublichen Vater, liebevollen Menschen und herausragenden menschlichen Wesen." Das ganze Team sei in großer Trauer: "Wir denken in dieser Zeit an seine liebe Familie und werden sie in jeder erdenklichen Weise unterstützen."

Darüber hinaus meldete sich auch die Major Soccer League, die erste US-amerikanische Fußball-Liga, auf Twitter zum Tod des Abwehr- und Mittelfeldspielers. "Anton war ein talentierter und engagierter Spieler, der von seinen Mitspielern und Fans geliebt wurde", hieß es in einem weiteren Statement.

Getty Images Anton Walkes im April 2022

