Anton Walkes' (†25) Todesursache hat sich endlich geklärt!

Endlich ist das Rätsel gelöst. Anton Walkes (✝25) hatte seine Leidenschaft für Fußball schon in jungen Jahren erkannt: Schon mit 16 hatte er hart an seiner Profi-Karriere gearbeitet und für den britischen Erstligisten Tottenham Hotspur gespielt. Im Januar machten allerdings schreckliche Neuigkeiten die Runde: Der Kicker starb im Alter von gerade einmal 25 Jahren nach einem Bootsunfall. Nun sind nähere Details zu Antons Tod bekannt!

Wie The Sun berichtet, war der Fußballer in Miami auf einem Jetski unterwegs, wo er dann mit einem circa 14 Meter langen Boot zusammenstieß. Durch den Aufprall sei er ins Wasser geschleudert worden. Daraufhin sei er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden, doch sein Zustand sei kritisch gewesen. Durch den Aufprall habe er ein Gesichtstrauma erlitten. Als Todesursache wurde ein Trauma durch stumpfe Gewalteinwirkung angegeben.

Sein Tod wurde Anfang des Jahres auch durch seinen damaligen Fußballklub FC Charlotte bestätigt. "Wir sind untröstlich über den Verlust von Anton Walkes, einem wahrhaft unglaublichen Vater, liebevollen Menschen und herausragenden menschlichen Wesen", schrieb der Verein bei Twitter.

