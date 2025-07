Darum trennten sich Christina Grass und Marco Cerullo

Marco Cerullo (36) und Christina Grass (36) sprachen in der neuen Staffel von "Prominent getrennt" erstmals offen über ihre Trennung im Mai 2024. In getrennten Interviews ließen sie tief blicken, warum ihre Beziehung scheiterte. Marco offenbarte: "Sie ist sehr dominant. Lass mich mal Mann sein." Christina schlug in dieselbe Kerbe zurück: "Dann musst du dich wie ein Mann benehmen und nicht wie ein kleines zwölfjähriges Kind."

Im Gespräch schilderte Marco, dass er in der Beziehung oft zurückstecken musste: "Ich habe ein Haus am Arsch der Welt hingestellt, hab das renoviert und sie war nicht mal da um zu kehren." Auch die Intimität sei mit der Zeit erloschen. Christina gab ihrerseits preis, dass der Umgang immer kälter wurde: "Er hat mich behandelt wie Luft. Dann hat er Sachen, die ich ihm geschenkt habe, sofort verscherbelt. Hart." Unter Tränen erklärte sie, wie schwer die Trennung für sie war: "Ich habe echt gedacht, mein Leben ist vorbei." Streitpunkte wie der gemeinsame Hund und das Thema Nachwuchs hätten die Beziehung zusätzlich belastet.

Die Beziehung zwischen Christina und Marco scheint nicht nur eine emotionale Achterbahnfahrt gewesen zu sein, sondern hinterlässt auch nach dem Liebes-Aus tiefe Spuren. Während Christina erklärte, sie habe "vor ihm den Respekt verloren" und wolle nichts mehr mit ihrem Ex zu tun haben, war auch die angespannte Stimmung zwischen den beiden bei ihrer ersten gemeinsamen Begegnung unübersehbar. Die ohnehin unterkühlte Begrüßung und das Schweigen auf der gemeinsamen Autofahrt spiegelten deutlich wider, wie zerrüttet das Verhältnis inzwischen ist.

RTL Christina Grass und Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im Juli 2024

Instagram / christina_grass_ Christina Grass im Oktober 2023