Mentale Probleme: "Fall Out Boy"-Joe-Trohman nimmt Auszeit!

Er braucht eine Pause! Die US-amerikanische Rock-Band Fall Out Boy, die mit Songs wie "Centuries" bereits die Charts stürmte, wird wohl eine Zeit lang ohne ihren Gitarristen auskommen müssen. Die Band um Pete Wentz rockt bereits seit 2001 gemeinsam die Bühne – nun erreichen die Fans allerdings traurige News: Band-Gitarrist Joe Trohman verlässt die Band wegen psychischer Probleme, die immer schlimmer werden!

Auf dem Instagram-Kanal von Fall Out Boy begründet Joe sein Aus: "Ohne alle Details zu benennen, muss ich mitteilen, dass sich meine mentale Gesundheit in den letzten Jahren drastisch verschlechtert hat." Weiter schreibt er: "Ich kann euch mitteilen, dass es furchtbar ist, psychisch auszubrennen. Um zu verhindern, dass ich abklinge und nicht mehr wiederkehre, werde ich eine Pause von der Arbeit einlegen – was auch bedeutet, dass ich Fall Out Boy verlassen werde."

Der Gitarrist meint zudem, dass die Entscheidung sehr schmerzhaft für ihn sei, da die Gruppe keine zwölf Stunden zuvor noch verkündete, dass sie zeitnah ein neues Album veröffentlichen würde. Doch Joe erklärt, dass das Album ihn "mit großem Stolz" erfülle. Und die Fans sollten sich nicht sorgen, wie er schreibt, denn er versichere ihnen, dass er "absolut und zu hundert Prozent" vorhabe, der Band eines Tages wieder beizutreten.

Anzeige

Getty Images Fall Out Boy beim Z100's Jingle Ball 2017

Anzeige

Getty Images Patrick Stump und Joe Trohman bei den 64. Annual BMI Pop Awards

Anzeige

Getty Images Fall Out Boy bei der NBC's Today Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de