Große Babyfreude bei Pete Wentz (38): Der Musiker ist zum dritten Mal Vater geworden! Zum Jahresbeginn hatte der Fall Out Boy-Bassist die freudige News vom Familienzuwachs mit seinen Fans geteilt und auch direkt verraten, dass sich zu seinen zwei Söhnen Bronx Mowgli (9) und Saint Lazslo (3) ein Mädchen gesellen wird. Nun ist die kleine Dame auf der Welt und wohlauf: Pete teilte einen ersten Schnappschuss mit seinem Töchterchen – und auch den Namen!

Wann genau die Kleine zur Welt kam, verriet Pete in seinem Instagram-Posting zwar nicht – passend zum Muttertag lag sie am Sonntag jedoch schon in den Armen ihrer Mama Meagan Camper (29). "Ich bin so aufgeregt, Marvel Jane Wentz vorzustellen. Ich bin so dankbar, dass sie hier ist und bereit, die Welt zu übernehmen", schrieb Pete zu einem Foto, das ihn mit seinen drei Kids und seiner Liebsten zeigt.

Für den Rocker ist es bereits das dritte Mal, dass er süßen Nachwuchs begrüßen darf: Mit Meagan hat er bereits den dreijährigen Sohn Saint Laszlo, außerdem freute sich Pete mit seiner Exfrau Ashlee Simpson (33) vor neun Jahren über die Geburt von Bronx Mowgli. Dass der Songwriter nun endlich einen weiblichen Sprössling begrüßen durfte, freut ihn riesig. "Ich sehe meine Freunde, die Töchter haben, und es scheint eine ganz andere Art von Liebe zwischen ihnen zu sein. Deshalb freue ich mich sehr auf diese neue Reise", sagte er People vor wenigen Wochen.

