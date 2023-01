Mit Vorsprung: Diese Dschungelcamperin ist weiter Favorit!

Sie hat die Herzen der Dschungelcamp-Fans offenbar erobert. Auch an Tag zwölf wurden die Stars im australischen Busch am Lagerfeuer wieder emotional. Unter anderem sprach Luigi Birofio (23) offen über die schwierige Beziehung zu seinem Vater. Einen Moment später bekam er sich mit Sänger Lucas Cordalis (55) in die Haare. Zur Prüfung mussten Cosimo Citiolo (41) und Djamila Rowe (55). Aber wer ist der aktuelle Zuschauerliebling? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt!

Bisher hatte vor allem TV-Star Djamila die Nase vorn und jetzt konnte sie ihren Vorsprung sogar noch ausbauen. Für die Promiflash-Umfrage wurden insgesamt 9.181 Votes [Stand: 25. Januar 18:06] gesammelt – davon gingen 36,4 Prozent (3.342 Stimmen) an die 55-Jährige. Etwas abgeschlagen liegt Cosimo auf dem zweiten Platz mit 19,4 Prozent (1.784 Stimmen). Die Bronzemedaille ginge nach dem aktuellen Stand an Gigi mit 13,8 Prozent (1.267 Stimmen), dicht gefolgt von Lucas mit 13,6 Prozent (1.248 Stimmen).

Die hinteren Plätze scheinen derweil unverändert. Während Model Papis Loveday (46) noch auf 792 Stimmen (8,6 Prozent) und Influencerin Jolina Mennen (30) auf 584 Stimmen (6,4 Prozent) kommt, sieht es bei den hinteren beiden eher mager aus. Abgeschlagen auf den letzten Plätzen liegen Cecilia Asoro mit 108 Stimmen (1,2 Prozent) und Claudia Effenberg (57) mit nur 56 Stimmen (0,6 Prozent).

RTL Cosimo Citiolo mit Djamila Rowe im Dschungelcamp

RTL Luigi Birofio im Dschungelcamp 2023

RTL Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Teilnehmerin

