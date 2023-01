Wie süß! Dschungelcamp-Cosimo rührt Djamila Rowe zu Tränen

Cosimo Citiolo (41) bringt Djamila Rowe (55) zum Weinen. Der ehemalige DSDS-Kandidat und die Reality-TV-Darstellerin gehören momentan zu den beliebtesten Teilnehmern der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. Zuschauer finden die beiden sehr unterhaltsam. Außerdem bewiesen sie, dass sie das Herz am rechten Fleck haben. Jetzt traten Cosimo und Djamila gemeinsam zu einer Dschungelprüfung an. Bevor es jedoch so weit war, rührte der Sänger Djamila zu Tränen.

Vor der Prüfung redete Cosimo Djamila gut zu. "Ich gönne es dir von ganzem Herzen, dass du irgendwann den Mann findest, der dich liebt, wie du bist, der dein Lachen und deine Motivation schätzt und dich auf Händen trägt", meinte der 41-Jährige. Die Visagistin brach daraufhin vor Rührung in Tränen aus. Djamila verriet bereits, dass sie mit ihrem Single-Dasein hadere.

"Wenn alle über ihre Männer oder Partner reden, die im Hotel warten, denke ich, es wäre schon schön, wenn man hier rauskommt und da wäre jemand, der einen in den Arm nimmt", meinte Djamila. Da fackelte Cosimo nicht lange und sprach direkt einen Ranger im Dschungel an, ob er Djamila seine Nummer geben würde. "Djamila hat dich gesehen und denkt, dass du ein wunderschöner Mann bist", setzte sich der gebürtige Italiener für seine Mitcamperin ein. Daraufhin versprach der Ranger, nach der Show Djamila seine Nummer zu geben.

