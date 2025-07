So wohl fühlt sich Bianca Hein am Set von "Alles was zählt"

Bianca Hein (49), bekannt aus verschiedenen TV-Produktionen, hat einen weiteren Karriereschritt gewagt und ist nun eine der neuen Hauptdarstellerinnen der beliebten Serie Alles was zählt. Die Schauspielerin, die kürzlich die Rolle der Gabriella Peréz übernommen hat, erzählte im Interview mit Promiflash von ihrer Begeisterung für das Team am Set. "Es ist ein sehr kollegiales und herzliches Miteinander. Und über allem steht eine große Professionalität", schwärmte Bianca. Besonders beeindruckt zeigt sie sich von der harmonischen Zusammenarbeit der Schauspieler und des gesamten Produktionsteams: "Das habe ich so noch nicht erlebt."

Seit ihrem Einstieg in die Serie hat sich Bianca auch als leidenschaftliche Zuschauerin von "Alles was zählt" entpuppt. Sie verriet, dass sie abends vor dem Lernen ihrer Texte regelmäßig die Produktion ansieht, um die bisherigen Entwicklungen ihrer Kolleginnen und Kollegen nachzuverfolgen. "Ich bin ein echter Fan!", gestand sie offen gegenüber Promiflash. Vor allem die aufwendig inszenierten Szenen auf dem Eis und die packenden Schicksalsgeschichten der Figuren hätten es ihr angetan. "Die Arbeit, die dahintersteckt, ist beeindruckend. Aber mit welcher Leichtigkeit das alles gespielt ist, das begeistert mich unglaublich."

Privat ist Bianca Hein für ihre Bodenständigkeit und sympathische Art bekannt, was sie auch in ihrer neuen Rolle zu einem geschätzten Teammitglied macht. Mit ihrer Liebe zum Schauspiel, die sie seit vielen Jahren erfolgreich auf Bühnen und Bildschirmen ausübt, passt sie perfekt in die Welt der beliebten Daily. Schon in früheren Interviews zeigte die Schauspielerin stets große Wertschätzung für das Team hinter und vor der Kamera. Ihre offene Begeisterung für "Alles was zählt" dürfte ihren Fans einen weiteren Grund geben, sich auf ihre zukünftigen Auftritte zu freuen.

RTL / Julia Feldhagen Bianca Hein (spielt "Gabriella Perez"), 2025

RTL / Julia Feldhagen Josephine Martz, Tatjana Clasing und Bianca Hein, RTL-Stars

RTL / Bernd Jaworek Der Cast von "Alles was zählt"