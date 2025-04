Cosimo und Nathalie waren nach "The 50"-Aus sauer auf Kevin

Kevin Schäfer sah sich nach The 50 einer schwierigen Situation gegenübergestellt: In Folge elf gelang es dem Realitystar und vier weiteren Kollegen, das sechste Arenaspiel zu gewinnen. Sie hatten damit die Macht, ein Verlierer-Team zu wählen. Nach langem Hin und Her fiel die Entscheidung auf das Team rund um Cosimo Citiolo (43) und Nathalie Gaus. Wie Kevin gegenüber Promiflash verrät, waren die zwei nach ihrem Exit "richtig sauer und enttäuscht" von ihrem Freund. Der einstige Prince Charming-Teilnehmer konnte die Situation jedoch wohl relativ zeitnah klären. "Mit Nathalie habe ich auf dem World Club Dome direkt gesprochen und ihr die Situation nochmal erklärt. Christina Grass (36) war zum Glück auch vor Ort und konnte mich dabei unterstützen. Es war nie meine Absicht, dass Nathalie rausfliegt, ganz im Gegenteil. Wir haben uns ausgesprochen und seither ist wieder alles in Ordnung", erklärt Kevin.

Zudem ist die Kampf der Realitystars-Berühmtheit der Meinung, dass man eine Realityshow wie "The 50" auch nicht als Maßstab für eine Freundschaft nutzen sollte: "Da sieht man ja in vielen Situationen, was dann passiert." Cosimo habe Kevin erst später verzeihen können. "Cosimo hat etwas länger gebraucht. Auf den Reality Awards hatten wir tatsächlich noch eine heiße Diskussion. Mit ihm ist seit Karneval erst wieder alles im Reinen, er braucht eben seine Zeit", meint Kevin und ergänzt: "Aber so kennen und lieben wir ihn ja auch."

Ursache der Enttäuschung des Paares lag unter anderem darin, dass sie in der Show das Gefühl hatten, Kevin habe sich gar nicht für sie eingesetzt, als es um die Wahl des Verlierer-Teams ging. Doch – wie auch bereits in der Ausstrahlung zu sehen war – war dem nicht so. Im Gespräch nutzt Kevin noch einmal die Gelegenheit und stellt klar, dass die Entscheidung gar nicht bei ihm lag: "Ich würde nicht sagen, dass ich mich nicht eingesetzt habe. Ich habe direkt gesagt, da ist Nathalie drin, das können wir nicht machen. Michaela sagte ja dann noch, Nathalie holen wir zurück. Im Endeffekt sollte Flocke dann die Entscheidung treffen. Ich habe dann zum Schluss erklärt, dass ich jetzt gar nichts mehr sage", gibt er im Austausch mit Promiflash zu verstehen. Mittlerweile frage sich Kevin aber, ob er hätte anders handeln und Flocke zu einer anderen Entscheidung zwingen sollen.

Joyn / Tan Nian Xing Cosimo Citiolo bei "Promis unter Palmen", 2025

Promiflash Kevin Schäfer, Realitystar

