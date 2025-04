Das ist von Cosimos "Promis unter Palmen"-Gewinn noch übrig

Cosimo Citiolo (43), besser bekannt als der "Checker vom Neckar", ist der Sieger der aktuellen Staffel von Promis unter Palmen und wurde mit einem beträchtlichen Preisgeld von 44.200 Euro belohnt. Doch der Traum vom großen Geld hielt nicht lange, denn wie der Reality-TV-Star gegenüber der Bild verriet, ist die Summe größtenteils schon wieder weg. Ein bedeutender Teil wanderte ans Finanzamt – rund 20.000 Euro, wie Cosimo zugibt. Der Rest wurde für neue, auffällige Outfits genutzt, die er für zukünftige Shows plane. "Ich habe mir neue Outfits geholt, die ich euch dann in den nächsten Shows zeigen werde", erklärte er.

Auf seinen Sieg hat der ehemalige DSDS-Kandidat jedenfalls ordentlich angestoßen. Direkt nach dem Finale der Trash-Show feierte Cosimo ausgelassen bis in die Morgenstunden. Besonders Menowin Fröhlich (37), Nikola Glumac (29) und Iris Klein (57) seien bei der Party an seiner Seite gewesen und hätten ihn ordentlich unterstützt. "Die waren immer lustig und loyal zu mir", erzählte er über die enge Bindung zu seinen Mitstreitern. Den Stress und die Konflikte in der Sendung, insbesondere mit Claudia Obert (63), will der Sänger nun hinter sich lassen. Über die Meinungsverschiedenheiten mit der Unternehmerin sagte er: "Wer mich genervt hat, habe ich zum Glück schon vergessen."

Cosimos Teilnahme an Reality-Formaten ist kein Zufall, sondern Teil seines Kampfes, finanziell über Wasser zu bleiben. Wie er im Dschungelcamp 2023 verriet, ist seine finanzielle Lage alles andere als rosig. Im Gespräch mit seinen Mitstreitern gestand der Italiener offen, dass er sich mit den Auftritten in solchen Shows finanziell stabilisieren müsse: "Das ist diese scheiß Insolvenz. Daher muss ich immer hoffen, dass wieder ein Format kommt und ich dann wieder Geld verdiene."

Anzeige Anzeige

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Kandidat, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Februar 2025

Anzeige Anzeige