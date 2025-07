Simone Ashley verstärkt Cast von "Der Teufel trägt Prada 2"

Simone Ashley (30), bekannt durch ihre Rolle in der Netflix-Serie Bridgerton, wird Teil des prominenten Casts der Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada". Gemeinsam mit Stars wie Anne Hathaway (42), Meryl Streep (76), Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (64) wird sie in dem lang erwarteten Sequel zu sehen sein. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen, wobei die Produktion sowohl in New York als auch in Italien stattfindet. Welche Rolle Simone in der Fortsetzung übernehmen wird, ist bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Ein Instagram-Post verriet jedoch, dass sie vor Kurzem ihre erste Reise nach Rom genoss, was möglicherweise mit den Dreharbeiten zusammenhängt.

Die Fortsetzung des Filmklassikers von 2006 dreht sich Berichten zufolge um die Entwicklungen innerhalb der Modebranche und die Konkurrenz der zentralen Figuren in einer zunehmend digitalen Medienlandschaft. Meryl Streep wird erneut als die eisige Modechefin Miranda Priestly zu sehen sein, während Anne Hathaway und Emily Blunt in ihre Rollen als Ex-Assistentin Andy und deren frühere Kollegin Emily Charlton zurückkehren. Neben Simone Ashley zählen auch Kenneth Branagh (64) sowie weitere bekannte Gesichter und neue Talente zum Cast. Hinter der Kamera stehen erneut Regisseur David Frankel (66) und Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna, die bereits beim ersten Teil für den Erfolg verantwortlich waren.

Für Simone Ashley markiert diese Rolle einen neuen Karriereschritt, nachdem sie zuletzt durch ihre Auftritte in "Disney's The Little Mermaid" und "Sex Education" auf sich aufmerksam gemacht hatte. Mit einer anderen Produktion hatte die Schauspielerin kürzlich allerdings eine weniger schöne Erfahrung: Szenen mit ihr wurden kurz vor der Veröffentlichung aus dem Kinofilm "F1" mit Brad Pitt (61) gestrichen. Doch trotz dieses Rückschlags zeigt Simone sich weiterhin optimistisch und scheint mit der Rolle in "Der Teufel trägt Prada 2" wieder einen Schritt in Richtung der vorherigen Erfolge zu gehen.

Getty Images Simone Ashley bei der Taufe der neuesten Superyacht der Ritz-Carlton Yacht Collection in Barcelona

Szene aus "Der Teufel trägt Prada"

Getty Images Simone Ashley und Jonathan Bailey bei der Premiere von "Bridgerton" 2024