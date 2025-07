Tierdrama: Katie Price' haarlose Katze hat Sonnenbrand

Reality-TV-Star Katie Price (47), die mit ihren privaten Herausforderungen stets an die Öffentlichkeit geht, sorgte nun erneut für tierisch polarisierende Schlagzeilen – diesmal, weil eine ihrer haarlosen Katzen mit einem Sonnenbrand zu kämpfen hatte. In einem von ihr geposteten Video zeigte sie die gerötete Haut des Tieres und kommentierte laut The Mirror: "Oh Kevin, du warst heute in der Sonne. Du hast einen Sonnenbrand, obwohl wir Sonnencreme aufgetragen haben." Die vermeintliche Vernachlässigung eines Tieres rief wie erwartet die Tierschutzorganisation PETA auf den Plan. Diese hatte bereits in der Vergangenheit kritisiert, wie Katie mit ihren Haustieren umgeht.

PETA mahnte, dass haarlose Katzen wie Sphynx besonders anfällig für Sonnenbrand sind und deshalb vorzugsweise drinnen gehalten werden sollten. Katie, die aktuell insgesamt neun Haustiere hält, darunter fünf Sphynx-Katzen und vier Chihuahuas, wurde schon mehrfach aufgrund des Umgangs mit ihren Tieren kritisiert. So gerieten sie und ihr Anwesen in West Sussex in Verruf, nachdem mehrere Tiere unter tragischen Umständen ums Leben kamen – etwa zuletzt ihr Schäferhund Blade, der von einem Auto angefahren wurde, oder der kleine Rolo, der sich unter einem elektrischen Sessel verfing.

Katie selbst betont immer wieder, wie sehr sie ihre Tiere liebt. Dennoch steht sie seit Jahren im Zentrum heftiger Debatten. Ihre turbulente Vergangenheit mit Tieren, von der Abgabe junger Hunde bis hin zu tödlichen Unfällen, hat sogar zu einer Petition geführt, die über 37.000 Unterschriften gegen das Halten weiterer Tiere durch sie sammelte. Kritiker werfen ihr mangelnde Vorsicht vor, während sie selbst die Vorfälle als unglückliche Schicksalsschläge bezeichnet. Trotz aller Kritik gibt sich Katie, die zuletzt mit ihren zahlreichen Beauty-OPs für Aufsehen sorgte, beratungsresistent und bleibt ihrer Tierliebe treu, was sie mit ihrem stetigen Engagement für neue Haustiere immer wieder unter Beweis stellt.

