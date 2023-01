Iris Klein schießt gegen Lucas' finale Dschungel-Konkurrenz

Iris Klein (55) macht das wohl richtig sauer! Ihr Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) steht wegen der zahlreichen Zuschaueranrufe im Finale, trotzdem ist die Meinung über ihn recht zwiegespalten. Der Grund: Seit einem Streit mit Gigi (23) und Papis Loveday (46) steht er nicht im besten Licht da. Zudem betitelte er Djamila Rowe (55) als Heimkind, das seinen Wunsch, in die Fußstapfen seines Vaters Costa Cordalis (✝75) zu treten, nicht nachvollziehen kann. Nun kämpft Lucas gegen Gigi und Djamila um die Krone, was Iris offenbar so gar nicht passt.

Die 55-Jährige postete in ihrer Instagram-Story Screenshots von Chats mit ihren Fans, die offenbar ihre eigene Meinung widerspiegeln. So hieß es in einer Nachricht einer Nutzerin: "Was macht so ein krankes Arschloch wie Gigi im Finale […]. Und auch Djamila ist eine falsche Schlange […]. Und auch 'Die Stunde danach': Jeden Tag labern die so einen Scheiß über Lucas." Dem stimmte Iris zu und merkte an: "Boah bin ich froh, dass heute der Dschungel vorbei ist... Es ist schade, dass Lucas sehr wenig gezeigt und oft nicht verstanden wurde."

Laut den Fans habe Lucas es nicht böse gemeint, als er Djamila als Heimkind bezeichnet hatte. So ließ sich eine Followerin darüber aus, dass alles, was der Sänger sage, ins Negative gezogen werde – schließlich habe er nur von den harten Fakten gesprochen. "Lucas hat nur erklärt, warum Djamila es nicht verstehen kann... So was meint er niemals negativ, sondern eher traurig", bestätigte Iris die Denkweise der Fans.

Anzeige

RTL Lucas Cordalis im Dschungelcamp

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL Gigi und Djamila im Dschungelcamp während der Schatzsuche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de