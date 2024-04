Brustimplantate sind raus: So zufrieden ist Iris Klein!

Iris Klein (56) hat ihre Brust-OP rückgängig gemacht. Erst im Sommer des vergangenen Jahres ließ sich die Mutter von Daniela Katzenberger (37) die Oberweite stark vergrößern. Doch nur ein halbes Jahr später stand fest: Die Implantate müssen schnellstmöglich wieder raus. Mit ihrer Entscheidung ist Iris bislang mehr als glücklich. Sie habe "von Anfang an kaum Schmerzen nach der Entfernung der blöden Implantate" gehabt, erzählt sie auf Instagram. Auch optisch ist sie mit dem Ergebnis zufrieden. "Ich fühle mich pudelwohl und die Narben sind jetzt schon sehr gut verheilt", freut sich die einstige Promi Big Brother-Kandidatin.

Die Ex von Peter Klein (57) berichtet, wie schlecht es ihr mit ihren Implantaten ergangen sei. "Ich hatte richtige Atemprobleme", klagt Iris und erklärt weiter: "Ich empfand sie als sehr störend und schwer. Mein Nacken und auch mein Rücken taten ständig weh." Auch die Optik habe ihrer Meinung nach zu wünschen übrig gelassen – ihre Brüste hätten sich nie so abgesenkt, wie es ihr vor dem Eingriff versichert wurde. Für die Großmutter steht allerdings fest: "Nie wieder Implantate!"

Doch warum hat sich Iris überhaupt die Brüste operativ vergrößern lassen? Daniela hat da einen Verdacht. "Sie war immer gegen Silikon", betonte die TV-Bekanntheit gegenüber RTL. Doch dann habe sich plötzlich etwas geändert: "Es war nämlich so, dass sie einen Ex-Freund hat und der findet Silikon-Brüste toll. Am besten so groß wie Medizinbälle, also das Größte, was geht." Als ihre Mutter sich dem Eingriff unterzog, war sie in einer kurzlebigen Beziehung mit dem Mann, den sie ganz mysteriös Mister T getauft hatte.

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein im August 2023

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und ihre Tochter Daniela Katzenberger

Was denkt ihr über Iris' Hin und Her mit den Brustimplantaten? Schön, dass es ihr jetzt besser geht! Diese zwei OPs hätte sie sich lieber gleich gespart... Ergebnis anzeigen



