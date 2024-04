Neue BFFs? Gigi Birofios Ex-Freundinnen hängen zusammen ab

Nachdem der Realitystar Luigi Birofio (24) ganze drei Jahre lang eine On-off Beziehung mit seiner Ex on the Beach-Romanze Michelle Daniaux geführt hatte, kam der TV-Casanova wenig später mit der Influencerin Dana Feist zusammen. Doch nach knapp einem Jahr war zwischen der Soldatin und dem Dschungelcamp-Teilnehmer Anfang diesen Jahres dann wieder Schluss. Mit beiden Ex-Freundinnen ist der Italiener nicht im Guten auseinandergegangen. Schließen sich seine Verflossenen nun zusammen? In den Instagram-Stories der beiden Influencerinnen sieht man, dass sie derzeit zusammen eine Content-Reise in Spanien verbringen. In den veröffentlichten Clips posieren sie in zueinander passenden Pyjamas auf der Couch und üben zusammen TikTok-Tänze ein. Alles wirkt so, als wären sie nun gute Freundinnen.

Auf der Reise sind Gigis Verflossene jedoch nicht alleine. Mit von der Partie sind unter anderem auch Michelles beste Freundin Aurelia Lamprecht und ihr neuer Freund Sandro Ritzini. Der Temptation Island V.I.P.-Verführer und die The 50-Kandidatin gehen seit knapp vier Monaten offiziell gemeinsam durchs Leben. Scheinbar hat Michelle nun endlich den Richtigen an ihrer Seite gefunden. Gegenüber Promiflash schwärmte sie vor wenigen Wochen über ihre neue Beziehung. "Auch wenn wir erst so frisch zusammen sind, schmieden wir tatsächlich schon ziemlich ernste Zukunftspläne", betonte die Studentin. Weiter plauderte sie aus: "Aktuell planen wir zum Beispiel den Bau eines gemeinsamen Hauses."

Den Trip nach Spanien lässt sich auch Vanessa Nwattu nicht entgehen. Neben Dana nahm auch sie an der vergangenen Das Sommerhaus der Stars-Staffel teil. Währenddessen war die "Temptation Island V.I.P."-Verführerin immer wieder heftig mit ihrem Freund Aleksandar Petrovic (33) aneinandergeraten. So sehr, dass sogar eine Trennung im Raum gestanden hatte. Nach dem Format hätte ihnen jedoch eine Paartherapie geholfen, ihre Beziehung zu retten, berichtete das Fitnessmodel damals in seiner Instagram-Story.

Instagram / aurelialamprecht Michelle Daniaux und Dana Feist, Ex-Freundinnen von Luigi Birofio

Instagram / aurelialamprecht Dana Feist, Lena Schiwiora, Aurelia Lamprecht, Michelle Daniaux und Vanessa Nwattu, Realitystars

