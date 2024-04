Endlich glücklich? Iris Kleins BFF schwärmt von neuem Lover

Iris Klein (56) ist wieder frisch verliebt! Anfang des Monats teilte die Mutter von Daniela Katzenberger (37) diese schönen Neuigkeiten mit ihren Fans in den sozialen Medien, seine Identität behielt sie aber bislang für sich. Ihre beste Freundin Pia Bolte ändert das jetzt! "Er heißt Stefan", plaudert die Designerin gegenüber RTL aus und beschreibt ihn als jungen, dynamischen Mann. Zwischen Stefan und Iris muss es schon vor einigen Wochen gefunkt haben – kennengelernt habe Pia die neue Flamme nämlich bereits im Februar. Sie erklärt: "Wir haben uns alle super verstanden. Wir waren alle direkt sehr vertraut, auch mit ihm. Ich finde den super, mega. Mein Mann auch!"

So ganz geheim halten will Iris ihre neue Liebschaft wohl doch nicht. Vor wenigen Tagen postete ihre Freundin sogar ein Bild, das Iris glücklich lächelnd neben einem Mann zeigt – ist das etwa Stefan? Sie kann es wohl nicht lassen, denn eigentlich erklärte die einstige Promi Big Brother-Kandidatin, sie wolle die Dinge dieses Mal langsam angehen. "Wir lassen uns aber Zeit. Man lernt ja aus seinen Fehlern", scherzte Iris auf Instagram.

In der Vergangenheit hatte die stolze Großmutter nämlich eher weniger Glück in der Liebe. Nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Mann Peter Klein (57) war für einige Monate der mysteriöse Mister T der Mann an ihrer Seite. Doch auch mit ihm wollte es einfach nicht klappen. "Das Wort 'glücklich' wird es wohl für mich nicht mehr geben", erklärte Iris nach dem Liebes-Aus und fügte hinzu: "Ich weiß heute, dass alles ein Ende hat und man sich auf gar nichts mehr verlassen kann."

Instagram / iris_klein_mama_ Pia Bolte und Iris Klein im februar 2024 in New York

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Denkt ihr, Iris wird ihren neuen Freund bald offiziell vorstellen? Ja, ganz bestimmt! Vielleicht hält sie sich dieses Mal ja wirklich zurück... Ergebnis anzeigen



