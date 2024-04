Zeigt sich Iris Klein hier etwa mit ihrem neuen Liebsten?

Erst vor wenigen Wochen machte Iris Klein (56) ihre neue Beziehung bekannt. Könnte es sein, dass sie sich nun endlich öffentlich mit ihrem Schatz zeigt? In der Instagram-Story einer guten Freundin sitzt die Mama von Daniela Katzenberger (37) neben einem Mann am Kaffeetisch. Besonders verdächtig dabei: Die beiden sitzen eng beisammen und grinsen zudem bis über beide Ohren in die Kamera. Besuchte die Influencerin etwa zusammen mit ihrem neuen Freund die Hochzeit einer guten Bekannten?

Bisher zeigte Iris ihren Liebsten noch nicht auf Social Media. Dafür verriet sie aber bereits einige Details über ihn. In einem Q&A wollte beispielsweise ein Fan wissen, ob ihr Partner in der Öffentlichkeit steht. "Nein, bisher noch nicht", erklärte die 56-Jährige dazu. Es gäbe zwar viele, die sich darauf freuen, ihn endlich kennenzulernen – doch dafür gäbe es auch genau so viele Kritiker, die nur darauf warten würden, ihn auseinanderzunehmen. Vor allem aus diesem Grund präsentierte Iris ihren Auserwählten wohl bislang noch nicht.

Nach der Ehepleite mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (57) datete Iris gegen Ende des vergangenen Jahres Mr. T (71). Um die Weihnachtszeit herum gab die Promi Big Brother-Teilnehmerin aber bekannt, dass ihre noch recht frische Liebe keine Zukunft habe. "Wir waren am Anfang beide sehr glücklich... aber wir haben unterschiedliche Ansichten vom gemeinsamen Leben und es hat einfach nicht gepasst. Man kann ein falsches Puzzleteil nicht mit Gewalt hineindrängen", erklärte sie dazu im Netz.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T und Iris Klein

