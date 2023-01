"Heim"-Kommentar: Netz ist entsetzt von Dschungelcamp-Lucas!

Hat er damit eine Grenze überschritten? Tag 16 im Dschungelcamp ist vorbei und es war ein ereignisreicher Tag. Die letzten fünf Stars brillierten in der gemeinsamen Prüfung. Doch dann hing der Haussegen plötzlich schief. Cosimo Citiolo (41) und Jolina Mennen (30) stritten heftig und schnauzten sich an. Das war jedoch nicht das einzige, was den Zuschauern sauer aufstoß. Lucas Cordalis (55) machte einen Spruch über Djamila Rowes (55) Kindheit im Heim!

Lucas wolle unbedingt die Krone mit nach Hause nehmen, um seinen verstorbenen Vater Costa Cordalis (✝75) zu ehren. Dieser hatte im Jahr 2004 das Format gewonnen. Für Djamila sei diese Motivation nicht genug, was sie ihm auch sagte. "Vielleicht fehlt ihr das Verständnis für meine Motivation, weil sie ist ja im Heim aufgewachsen", meinte er im Einzelinterview – auf Twitter rasteten die Fans daraufhin aus. "Das hat Lucas nicht gerade gesagt? Sie ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und kämpft tagtäglich für deren Wohl. Der wird ja immer dümmer", oder: "Geht's noch?", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare, die Daniela Katzenbergers (36) Mann kritisieren.

Auch in "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" wurde Lucas' Kommentar diskutiert. Olivia Jones (53) hat eine ganz klare Meinung zu seinen Worten: "Dieser Heim-Spruch, der war schon zu krass." Für das Bachelor-Babe Linda-Caroline Nobat (28) habe er eine Linie überschritten.

RTL Djamila Rowe im Januar 2023

RTL Die Top Fünf des Dschungelcamps 2023

RTL Lucas Cordalis, Jolina Mennen, Gigi Birofio, Cosimo Citiolo und Djamila Rowe im Dschungelcamp 2023

