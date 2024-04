Ist Iris Kleins Partner eine Person des öffentlichen Lebens?

Iris Klein (56) plaudert einige Details zu ihrer neuen Beziehung aus! Im März machte die Mutter von Daniela Katzenberger (37) öffentlich, dass sie nach der Trennung von ihrem Mr. T wieder Schmetterlinge im Bauch hat. In einem Q&A auf Instagram beantwortet sie nun die Frage, ob man ihren neuen Freund kennt. "Nein, bisher noch nicht", schreibt sie und fügt hinzu: "Es gibt viele, die sich darauf freuen, ihn kennenzulernen und es gibt Hater, die nur darauf warten, ihn auseinanderzunehmen und ihn öffentlich schlecht zu machen. Ihr kennt das Spiel ja."

Eine Sache stellt die Ex von Peter Klein (57) zudem entschieden klar. Bei dem Mann, der ihr Herz höherschlagen lässt, handelt es sich nicht um ihren Verflossenen Mr. T: "Für mich steht schon immer fest. Einmal Ex...immer Ex! Menschen ändern sich nicht und es gibt auch einen Grund, warum die Beziehung gescheitert ist." Auch wenn ihr das Liebes-Aus anfangs wehgetan habe, habe sie dadurch dazugelernt.

Anfang Januar bestätigte Iris die Trennung von ihrem Ex. Damals zeigte sich die Promi Big Brother-Teilnehmerin niedergeschlagen im Netz. "Wir haben uns beide für getrennte Wege entschieden, weil wir beide einfach gemerkt haben, dass wir zu verschieden sind und nicht das Gleiche wollen", erklärte sie in ihrer Instagram-Story und deutete an: "Ich weiß ja auch, dass ich nicht einfach bin und etwas in mir kaputt ist." Sie vermute, dass kein Mann damit zurechtkomme.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T und Iris Klein

