"Shazam 2": Helen Mirren überraschte mit "mehr Pu**y-Power"

Sie ist eine Killer Queen! Viele dürften Dame Helen Mirren (77) durch ihre ernsten Rollen aus Geschichtsdramen wie "Die Frau in Gold" oder "Die Queen" kennen. Doch mit Filmen wie "R.E.D." und dem Eintritt ins Fast & Furious-Universum bewies sie, dass sie auch in einem großen Franchise eine gute Figur macht. Am Set der Superhelden-Fortsetzung von "Shazam!" fiel Regisseur David F. Sandberg auf: Helen ist ganz anders als erwartet!

Im Interview mit Entertainment Weekly erinnerte sich David an den ersten Drehtag mit der 77-Jährigen zurück: "Man hat eine gewisse Erwartungshaltung: 'Oh, Dame Helen betritt das Set!'" Doch nachdem sie mit anrüchiger Wortwahl die Crew begrüßt hatte, bekam er ein ganz anderes Bild von ihr: "An ihrem ersten Tag sagte sie gleich: 'Yep! Wir brauchen hier mehr Pu**y-Power am Set! Wir [Lucy Liu (54) und Helen] sind jetzt da!' und ich dachte mir nur: 'Oh, okay!'"

In "Shazam 2: Fury of the Gods" spielen Helen und Lucy die Bösewichte Hespera und Kalypsoin. Der Film erscheint am 16. März. Für den Regisseur war die Zusammenarbeit ein Traum: "Wir hatten uns hohe Ziele mit der Besetzung des Films gesetzt und haben mit den beiden genau das bekommen, was wir wollten. Sie sind so großartig."

Getty Images Helen Mirren in Paris, 2021

Getty Images Helen Mirren bei den 78. Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2021

Getty Images Helen Mirren im April 2022

