"Lustig und ernst": Helen Mirren gedenkt Haydn Gwynnes

Sie erinnert sich an ihre Kollegin! Haydn Gwynne (✝66) hatte in den 80er-Jahren ihr Schauspieldebüt gefeiert. Vor allem Royal-Fans dürfte das Gesicht der Schauspielerin bekannt vorkommen: Während sie im Jahr 2016 Camilla in der Comedyserie "Die Windsors" dargestellt hatte, verkörperte sie sechs Jahre später in The Crown eine Hofdame von Queen Elizabeth II. (✝96). Doch kürzlich machten traurige Neuigkeiten die Runde: Die Schauspielerin ist mit 66 Jahren gestorben. Nun erinnert sich ihre Schauspielkollegin Helen Mirren (78) an sie.

In einem Statement gegenüber PA beschreibt die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin Haydn als "eine wunderbare Person und eine vollendete, engagierte Schauspielerin". Sie freue sich, dass sie in dem Stück "The Audience" mit ihr auf der Bühne habe stehen dürfen. "Sie war witzig und ernst zugleich. Ein brillanter Spagat, den sie in ihrer ganzen Karriere vorgelebt hat. Wir werden sie sehr vermissen", erklärt Helen.

Der Tod der Schauspielerin wurde am Freitag bekannt gegeben. "Mit großer Traurigkeit teilen wir ihnen mit, dass der Bühnen- und Leinwandstar Haydn Gwynne nach ihrer jüngsten Krebsdiagnose in den frühen Morgenstunden des 20. Oktober im Krankenhaus verstorben ist, umgeben von ihren geliebten Söhnen, ihrer Familie und ihren Freunden", schrieb Haydns Agent in einem Statement via The Sun.

