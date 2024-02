Eleganz pur: Treffen der Hollywood-Grand-Dames bei Berlinale

Hier treffen zwei Größen aufeinander. Wenn alle Jahre wieder die Berlinale in der deutschen Hauptstadt stattfindet, gibt sich auch Hollywood die Ehre und erscheint. Schon zum Auftakt wurden einige Filmstars in Berlin gesichtet. Während Cillian Murphy (47) und Matt Damon (53) das Festival eröffneten, werden auch Adam Sandler (57) und Amanda Seyfried (38) noch erwartet. Bei einer Gala verzaubern jetzt sogar die Megastars Sharon Stone (65) und Helen Mirren (78).

Die beiden Urgesteine der Filmbranche brachten am Montag den Hollywood-Glamour mit zur Cinema-for-Peace-Gala. Vor allem Sharon fiel in ihrem ausladenden weißen Kleid mit roten Glitzersteinen auf. Helen hingegen ging es etwas dezenter an und trug ein schlichtes schwarzes Kleid. Beim Gala-Dinner genossen die Kolleginnen eine angeregte Unterhaltung.

Während sich die meisten Promis hauptsächlich wegen der Filme bei der Berlinale einfinden, führte Sharon noch etwas anderes nach Berlin. Sie stellte nämlich in einer Galerie zum ersten Mal ihre Kunst in Europa aus. Stolz präsentierte sie ihre Gemälde im Bezirk Mitte – und löste damit einen Fan-Ansturm aus. Das Malen habe für die 65-Jährige eine große Bedeutung: Nach einem Schlaganfall habe ihr das geholfen, sich auszudrücken, erklärte sie dem Tagesspiegel.

Sharon Stone, Hollywood-Schauspielerin

Helen Mirren auf der Berlinale 2024

Sharon Stone in ihrer Ausstellung in Berlin, 2024

