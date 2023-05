Wow in Blau: Helen Mirren färbt sich Haare passend zum Kleid

Helen Mirren (77) beweist Mut zur Farbe! Die Schauspielerin zählt schon seit rund 60 Jahren zu den erfolgreichsten Frauen in Hollywood. 2007 wurde sie für ihre Rolle in "Die Queen" sogar mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Doch nicht bloß vor der Kamera glänzt der Filmstar regelmäßig, sondern auch auf dem roten Teppich! Auf einem Event zeigt sich Helen nun mit blauen Haaren!

Ganz in Blau erschien die Oscar-Preisträgerin zu der Eröffnungszeremonie des Films "Jeanne du Barry" in Cannes. Die Farbe beschränkte sich jedoch nicht bloß auf Helens ausgefallenes Kleid – auch ihre hochgesteckten Haare waren in verschiedenen Blautönen gefärbt! Dazu kombinierte die "The Duke"-Darstellerin silberfarbenen Schmuck sowie eine Tasche mit Perlendetails. Das i-Tüpfelchen war der schwarze Fächer der 77-Jährigen, auf dem "Worth it", auf Deutsch "Es wert sein", stand.

Für ihre Rollen ist sich die Britin für nichts zu schade! In "Shazam 2" hatte Helen sogar teilweise auf ein Stunt-Double verzichtet. "Ich habe einige meiner Stunts selbst gemacht. Dabei habe ich mir den Finger gebrochen", hatte sie in der "The Graham Norton Show" verraten. Die Schauspielerin sei aber unglaublich tapfer mit der Situation umgegangen und habe nichts gesagt. "Ich wollte ein echter 'Stunty' sein", hatte sie erklärt.

Anzeige

Getty Images Helen Mirren bei der Eröffnungszeremonie von "Jeanne du Barry" in Cannes

Anzeige

Getty Images Helen Mirren, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Helen Mirren bei der Premiere von "Shazam! Fury of the Gods"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de