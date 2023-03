Brendan Fraser gewinnt Oscar: Helen Mirren musste weinen

Sie verdrückte Freudentränen! Brendan Fraser (54) ist ein bekannter amerikanischer Schauspieler. Bei den Oscars gewann er seinen ersten Academy Award für seine schauspielerische Leistung in dem Film "The Whale". Damit setzte er sich gegen andere nominierte Superstars wie Austin Butler (31) oder Colin Farrell (46) durch. Auch Schauspielerin Helen Mirren (77) sah zu, als er den Award überreicht bekam. Jetzt erzählte Helen, wie emotional dieser Moment für sie gewesen ist.

"Ich weinte, als Brendan Fraser den Award bekam. Ich weinte", erzählte die Schauspielerin in der "The Kelly Clarkson Show". "Er ist so eine liebevolle Person. Ein magischer Mann", sprach sie in höchsten Tönen über Brendan. Für sie sei es das Highlight der gesamten Show gewesen. "Wie er auf den Erfolg reagiert hat, hat mich sehr bewegt", berichtete sie außerdem.

Brendan reagierte sichtlich emotional, als er den Award gewann. "Mein Gott, ich danke der Akademie für diese Ehre und Studio A24 dafür, dass sie einen so wundervollen Film gemacht haben", bedankte sich der Schauspieler. Auch den Direktor des Filmes nannte er in seiner Rede: "Danke Darren Aronofsky (54), dass du mir eine kreative Rettungsleine zugeworfen hast."

Getty Images Brendan Fraser, 2023

Getty Images Helen Mirren bei den Filmfestspielen in Cannes

Getty Images Brendan Fraser, Schauspieler

