Am "Fast & Furious"-Set: Vin Diesel dreht mit Helen Mirren

Na, wer dreht denn da zusammen für den neuen Fast & Furious-Film? Vin Diesel (55) ist seit dem ersten Teil der Actionfilm-Reihe ein fester Bestandteil des Casts. Seit ihrer Rolle in "Fast & Furious 8" taucht auch die "Winchester"-Darstellerin Helen Mirren (76) immer wieder in den Kinostreifen auf. Jetzt gibt es neue Schnappschüsse von Helen und Vin am Set der kommenden Fortsetzung!

Offenbar haben der 55-Jährige und die Britin im neuen "Fast & Furious"-Teil mindestens eine gemeinsame Szene. Am Montag erwischten Paparazzi Vin und Helen, als sie im Rahmen der Filmarbeiten gerade auf der Engelsburg in Rom drehten. In einem ärmellosen Shirt präsentierte der Darsteller des Dominic "Dom" Toretto seine trainierten Arme. Dagegen machte Helen alias Magdalene "Queenie" Shaw mit ihrem Outfit eine richtig elegante Figur. Gemeinsam machen sie einen ziemlich entspannten EIndruck.

Aber die Fotografen haben auch schon einen weiteren Hottie am Filmset in Italien entdeckt. Im Mai lichteten sie Aquaman-Star Jason Momoa (42) auf einem Motorrad ab. Der 42-Jährige wird auf der Leinwand als gefürchteter Bösewicht zu sehen sein.

Vin Diesel, Schauspieler

Helen Mirren im Juli 2019 in London

Vin Diesel und Helen Mirren im Juli 2022

