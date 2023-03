Wie süß! Helen Mirren nimmt ihren Enkel mit zur Filmpremiere

Helen Mirren (77) bekommt Unterstützung auf dem roten Teppich! Die Schauspiel-Legende zählt schon seit rund 60 Jahren zu den erfolgreichsten Frauen in Hollywood. 2007 war sie für ihre Rolle in "Die Queen" sogar mit einem Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" ausgezeichnet worden. Gestern kam ihr neuer Film "Shazam! Fury of the Gods" in die Kinos. Zur Premiere erschien die Britin aber nicht alleine – Helens Enkel Basil begleitete seine Oma zum Event!

Am Dienstagabend feierte der Superhelden-Streifen große Premiere in Los Angeles. Dabei legte aber nicht nur die 77-Jährige einen super Auftritt hin – ihr kleiner Enkel Basil posierte total süß neben ihr! Ganz stolz hielt die Kino-Ikone die Hand des Jungen, während sie über den Red Carpet liefen. Zu diesem feierlichen Anlass trug der kleine Rotschopf ein cooles Jeanshemd mit lässiger grauer Hose, während seine Oma in einem schwarzen Spitzenkleid strahlte.

Von den turbulenten Dreharbeiten des Blockbusters scheint sich die Powerfrau mittlerweile auch wieder erholt zu haben. Ein paar ihrer Stunts hatte Helen damals selbst übernommen und sich dabei den Finger gebrochen. Um tapfer zu wirken, hatte sie aber nichts gesagt. "Ich wollte ein echter 'Stunty' sein", schilderte sie stolz in der "The Graham Norton Show."

