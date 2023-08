"Egal, wie alt": 50 Cent (48) schwärmt für Helen Mirren (78)

Er fühlt sich hingezogen! Rapper 50 Cent (48) hat schon seit längerer Zeit ein Auge auf die Schauspielerin Helen Mirren (78) geworfen. Schon seit circa 60 Jahren ist sie einer der erfolgreichsten Frauen Hollywoods. Das zeigt sich vor allem durch die etlichen Auszeichnungen, die sie bereits bekommen hatte. Das allererste Mal sah der Rapper sie 2017 beim Monte-Carlo-Television-Festival. 50 Cent spürte die Anziehung sofort.

In einem Video für Men's Health geht er näher auf seine Gefühle für die Schauspielerin ein. "Sie sieht dich an und du sagst: 'Oh, scheiße!' Es ist mir egal, wie alt sie wird. Es ist mir scheißegal, was die Leute sagen. Sie ist sexy", schwärmt der Rapper. Er verrät, was Helen so anziehend für ihn macht. "Es ist das Selbstvertrauen. Es ist alles, was sie seit all den Jahren ist. Sie wird immer sexy sein", erklärt er.

Die Kommentare zu 50 Cents Interview zeigen Verständnis für seine Schwärmerei. "Er hat einen guten Geschmack" und "Eine zeitlose Schönheit", sind nur eine der vielen Bemerkungen. Was wohl seine Freundin Jamira Haines dazu sagt? Der Rapper ist seit 2019 mit ihr zusammen. Die Beziehung halten die beiden jedoch sehr privat.

Getty Images 50 Cent in Pasadena, Kalifornien

Getty Images 50 Cent, 2019

Getty Images 50 Cent mit seiner Freundin Jamira Haines, Januar 2023

